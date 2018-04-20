Что можно увидеть с самой высокой смотровой площадки Европы
Panorama 360 расположена на 89-м этаже башни в комплексе «Москва-сити»
На 89-м этаже башни «Федерация» в комплексе «Москва-сити» открылась Panorama 360 - самая высокая смотровая площадка Европы. Ее высота - 327 м
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Площадка открыта ежедневно с 10 утра до полуночи, вход платный
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В ясную погоду со смотровой площадки можно увидеть даже территорию Московской области
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Вид на набережную Москвы-реки, гостиницу «Украина» (на переднем плане), Белый дом (слева), Новый Арбат, Кремль и Исторический музей (в правом верхнем углу)
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Помимо вида на город организаторы предлагают несколько дополнительных развлечений. Например, интерактивный гид с дополненной реальностью, фотовыставку и кинопоказы
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Вид на другие башни «Москва-сити» и центр города
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Панорама Кутузовского проспекта и Парка Победы на Поклонной горе
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На площадке работают кафе и экоресторан
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МИД (в центре) и центр города
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Другие столь же высокие смотровые площадки Москвы расположены в башне «Око» в «Москва-сити» ( на высоте 354 м) и в Останкинской башне (337 м)
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Вид на Сокол, высотку «Триумф палас» и базу ЦСКА
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Ограничений на время посещения смотровой площадки нет
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Вид на северо-восточную часть города и Останкинскую башню
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Вид на жилые районы Юго-Запада
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Вид со смотровой площадки Panorama 360
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