Стиль жизни / Досуг

Что можно увидеть с самой высокой смотровой площадки Европы

Panorama 360 расположена на 89-м этаже башни в комплексе «Москва-сити»
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