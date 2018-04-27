200 работ звезд современного искусства на выставке в Москве
В ММОМА проходит выставка-спектакль «Генеральная репетиция»
В ММОМА открылась выставка-спектакль «Генеральная репетиция», собравшая около 200 работ мировых звезд современного искусства
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Выставку открывает работа Майка Нельсона «Снова больше вещей (разрушение плиты)»
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Нельсон, известный своими многоуровневыми инсталляциями, расставил на одной плоскости модернистские и современные скульптуры вместе с традиционной африканской пластикой
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Филипп Паррено, инсталляция «Моя комната – очередной аквариум», 2016 г.
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Джузеппе Пеноне, бронзовая скульптура «Дафна»
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Ян Во, скульптура «Мы народ». Художник воссоздал в натуральную величину Статую Свободы, а затем распилил ее на кусочки
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Художественное объединение Bernadette Corporation, фотография
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«Генеральная репетиция» задумана как театральная постановка, где произведения искусства выступают в роли актеров
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Это означает, что «роли» произведений искусства меняются в зависимости от сценария: одна и та же работа может быть выставлена трижды, а может остаться незадействованной
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На выставке работы из коллекции фонда V-A-C, а также произведения из собрания ММОМА и фонда KADIST (Сан-Франциско – Париж)
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По концепции выставки залы третьего этажа играют роль хранилища или «гримерки», поэтому работы здесь размещены очень плотно
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Третий этаж выставки
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Третий этаж выставки
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«Генеральная репетиция» открыта до 16 сентября
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