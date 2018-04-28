Афиша на выходные: «Черешневый лес», «Мстители: Война бесконечности» и ресторанный фестиваль
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
2 мая в прокат выходят «Мстители: Война бесконечности». В очередной серии франшизы появятся тридцать с лишним супергероев, а блокбастер ознаменует собой начало конца первой саги киновселенной «Марвел»
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Одна из первых премьер фестиваля «Черешневый лес» - «Знаешь, мама, где я был?» - полнометражный мультфильм Лео Габриадзе, снятый по рассказам его отца, художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе
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Российский ресторанный фестиваль с прошлого года проводится в 13 городах страны, и в этом мае в первый раз в Москве. По условиям фестиваля гостям предлагают дегустационные сеты стоимостью 990 руб. из трех-пяти хитов ресторана, которые должны дать представление о его концепции и кухне. Полный список участников размещен на сайте фестиваля
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В прокат вышел фильм открытия Московского международного кинофестиваля «Миссис Хайд», за главную роль в котором Изабель Юппер получила приз фестиваля в Локарно. Режиссер Серж Бозон иронично переосмысляет историю о докторе Джекилле и мистере Хайде - в героине Юппер после удара молнии просыпается дьявольская миссис Хайд
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На выставке «Пражские сказки» в Мультимедиа Арт Музее представлены акварели, фотографии и рисунки Павла Пепперштейна, посвященные Праге - городу, где художник провел юность и студенчество
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Михаил Плетнев сыграет в Большом зале Консерватории Первый концерт Чайковского. Продолжит вечер Первая симфония того же композитора: в отличие от последних трех, эту сентиментальную партитуру с отчетливыми кивками в сторону русских народных песен играют нечасто. 30 апреля
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«Тихое место» - один из самых страшных голливудских хорроров последних лет. При этом в нем нет никакой демонстративной жестокости, никакой особенной крови. Фильм стал лидером американского проката, собрав за первый уикенд $50 млн (при бюджете в $17 млн). В главной роли - Эмили Блант
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На ВДНХ пройдет фестиваль японской культуры Hinode Power Japan. В два дня организаторы уместят максимум всего о традиционной и современной культуре Японии: концерты, лекции, премьеры аниме, финал чемпионата России по косплею, спортивные состязания, кулинарные мастер-классы
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Выставка-спектакль «Генеральная репетиция» в ММОМА собрала около 200 работ мировых звезд современного искусства - Нельсона, Буржуа, Пеноне, Кунса, Уорхола
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9 мая заканчивает работу выставка «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е». Из всех весенних выставок в «Гараже» эта – самая зрелищная, поскольку кинетическое искусство и оп-арт всегда предлагают эффектные визуальные аттракционы
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