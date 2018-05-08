Самые яркие образы кандидата в вице-премьеры Татьяны Голиковой
Цветочный принт, клетка и каблуки
2004 г., заместитель министра финансов, рядом с Домом Правительства
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2007 г., замминистра финансов
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2007 г., министр здравоохранения и социального развития в правительстве Виктора Зубкова
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2008 г., министр здравоохранения и социального развития в том же правительстве
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2008 г., министр здравоохранения и социального развития в правительстве Владимира Путина. Встреча с президентом Дмитрием Медведевым
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2009 г., министр здравоохранения и социального развития, перед заседанием президиума правительства
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2009 г., министр здравоохранения и социального развития, в Госдуме
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2009 г., министр здравоохранения и социального развития, перед заседанием правительства с профильным вице-премьером Александром Жуковым
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2009 г., министр здравоохранения и социального развития, вместе с президентом РСПП Александром Шохиным
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2010 г., министр здравоохранения и социального развития
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2010 г., министр здравоохранения и социального развития
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2011 г., министр здравоохранения и социального развития
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2012 г., министр здравоохранения и социального развития
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2014 г., председатель Счетной палаты
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2014 г., председатель Счетной палаты
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2015 г., председатель Счетной палаты
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2015 г., председатель Счетной палаты во время отчета в Госдуме
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2015 г., председатель Счетной палаты
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2015 г., председатель Счетной палаты, в Госдуме
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2015 г., председатель Счетной палаты
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2016 г., председатель Счетной палаты, на Гайдаровском форуме
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2016 г., председатель Счетной палаты
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2016 г. Председатель Счетной палаты
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2016 г. Председатель Счетной палаты
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2016 г. Председатель Счетной палаты
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2017 г. Председатель Счетной палаты
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2018 г., председатель Счетной палаты
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