Стиль жизни / Спорт

Путин забросил пять шайб в первом матче после инаугурации

Его команда обыграла соперников, за которых играл Потанин, со счетом 12:7
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото