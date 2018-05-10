Путин забросил пять шайб в первом матче после инаугурации
Его команда обыграла соперников, за которых играл Потанин, со счетом 12:7
Путин в четверг вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Игра прошла в ледовом дворце «Большой» в Сочи
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По традиции президент играл в свитере под одиннадцатым номером. Президент забил пять шайб. Его команда выиграла со счетом 12:7
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В одной команде с президентом сыграли профессиональные в прошлом хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Павел Буре (на фото справа)
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За президентскую команду играл и исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу (на втором плане)
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Вратарем был губернатор Тульской области Алексей Дюмин (на фото)
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Команде Путина противостояла на льду сборная Ночной хоккейной лиги. За нее играли, например, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор «Норильского никеля» Владимир Потанин
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Команда Путина во время перерыва
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