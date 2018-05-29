В Москве на Воробьевых горах строят фан-зону к ЧМ-2018
Против выступали студенты МГУ
На время чемпионата мира по футболу в Москве на Воробьевых горах будет оборудована фан-зона с 27-метровой сценой и экраном для трансляции матчей площадью 140 кв. м
1/9
На экране будут транслироваться все матчи чемпионата мира
2/9
На всей территории будет бесплатный WiFi
3/9
Площадка будет открываться за два часа до начала первого матча и прекращать работу через некоторое время после окончания последней игры
4/9
От станции метро «Киевская» и стадиона «Лужники» до фан-зоны будут курсировать бесплатные автобусы
5/9
В фан-зоне откроют большой магазин сувениров с символикой чемпионата мира 2018 г.
6/9
Зона площадью 36 000 кв. м будет рассчитана на 40 000 болельщиков
7/9
Против фан-зоны на Воробьевых горах выступали студенты МГУ
8/9
Однако власти решили не менять расположение зоны
9/9
Самые популярные галереи