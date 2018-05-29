Стиль жизни / Спорт

В Москве на Воробьевых горах строят фан-зону к ЧМ-2018

Против выступали студенты МГУ
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