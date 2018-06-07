Сборная Панамы по футболу прилетела в Саранск. В панамах
Она впервые в истории сыграет на чемпионате мира по футболу
Футболисты сборной Панамы прилетели в Саранск. Именно в этом городе они будут жить и тренироваться во время чемпионата мира по футболу
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Футболист Габриэль Торрес (на фото) радуется приезду в Россию. Его страна впервые в своей истории будет представлена на чемпионате мира по футболу
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На групповом этапе сборная Панамы сыграет с национальными командами Бельгии, Англии и Туниса. На фото – Роман Торрес, Анибаль Годой и Фелипе Балой (слева направо)
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Игра между Панамой и Тунисом пройдёт 28 июня в Саранске. На фото – игрок национальной сборной Панамы Блас Перес
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На фото – Габриэль Гомес
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Сборная Панамы по футболу в аэропорту Саранска
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