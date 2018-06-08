Какой футбол показывают в Пушкинском музее
В Отделе личных коллекций открыта выставка «Родченко и Степанова. Футбол»
В ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась выставка «Родченко и Степанова. Футбол»
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Выставка совсем небольшая: здесь собрано девять графических, живописных и фоторабот на тему футбола и спорта из фонда Родченко - Степановой
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Выставка проходит в Отделе личных коллекций
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Акварель А. Родченко «Футбол», 1937 г.
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Тема спорта и физической культуры была одной из самых важных как для Родченко, так и для Степановой
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Футбол был любимой спортивной игрой Александра Родченко
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Выставка открыта до 15 июля 2018 г.
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