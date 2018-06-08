Овечкин и Вашингтон выиграли Кубок Стэнли
Так выглядит абсолютное счастье
Washington Capitals и хоккеист клуба Александр Овечкин впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли. Овечкин стал первым российским хоккеистом в истории турнира, который выиграл его как капитан команды
1/8
В пятом матче финальной серии против Vegas Golden Knighs столичные хоккеисты выиграли 4:3
2/8
Таким образом, счет в серии до четверых побед стал 4:1 в пользу Washington Capitals
3/8
Washington Capitals играл в гостях. В самом Вашингтоне болельщики смотрели матч в центре города
4/8
Вашингтон. После победы
5/8
Жители Вашингтона в свитерах своего хоккейиного клуба
6/8
Вашингтон. После победы
7/8
Вашингтон. После победы
8/8
Самые популярные галереи