Криштиану Роналду уже в России. Его встретили хлебом с солью
Сборная Португалии по футболу прилетела в «Жуковский»
Сборная Португалия прилетела в подмосковный аэропорт «Жуковский»
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Главная звезда Португалии – Криштиану Роналду
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Роналду в аэропорту «Жуковский»
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Роналду в аэропорту «Жуковский»
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Во время чемпионата мира по футболу португальская сборная будет жить и тренироваться в спортивном центре в Кратово (Раменский район Подмосковья). Там сборную и ее главную звезду встретили хлебом с солью
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Сборная Португалии – действующий чемпион Европы по футболу. В России португальцы сыграют как минимум три игры: 15 июня в Сочи против испанцев, в Москве 20 июня против сборной Марокко и 25 июня в Саранске против Ирана
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