Стиль жизни / Спорт

Криштиану Роналду уже в России. Его встретили хлебом с солью

Сборная Португалии по футболу прилетела в «Жуковский»
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