Стиль жизни / Спорт

Сборная Исландии прилетела в Геленджик

В южном городе исландцы будут жить и тренироваться во время чемпионата мира по футболу
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