Сборная Исландии прилетела в Геленджик
В южном городе исландцы будут жить и тренироваться во время чемпионата мира по футболу
Сборная Исландии прилетела в Геленджик. Именно там она будет жить и тренироваться во время чемпионата мира по футболу
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Исландцы впервые сыграют на чемпионате мира. Благодаря яркому выступлению на чемпионате Европы в 2016 г. им будут симпатизировать многие болельщики
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Полузащитник сборной Арон Гуннарссон
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Девиз сборной Исландии на ЧМ-2018 - «Давайте осуществим нашу мечту» (Látum drauminn verða að veruleika). Он написан на автобусе команды
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Самолет сборной Исландии
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