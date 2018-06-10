Месси на пути в подмосковные Бронницы
Сборная Аргентины по футболу и ее главная звезда прилетели на чемпионат мира по футболу
Один из фаворитов чемпионата мира по футболу – сборная Аргентины – прилетела в Россию
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Вместе с командой прилетела и ее главная звезда – Лионель Месси, многократный обладатель «Золотого мяча», главной индивидуальной награды в футболе
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Месси в аэрпорту «Жуковский»
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Российские поклонники аргентинской сборной в аэропорту «Жуковский»
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Аргентинцы будут жить и тренироваться в подмосковных Бронницах, в СДЮШОР им. Александра Сыроежкина, бывшего мэра города. На фото – автобус аргентинской команды и ее слоган на время турнира UNIDOS POR UNA ILUSIÓN («Объединены мечтой»)
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