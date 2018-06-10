Салах и сборная Египта прилетели в Чечню
Соперники сборной России будут жить и тренироваться в Грозном
Сборная Египта в воскресенье прилетела в Грозный, где будет жить и тренироваться во время чемпионата мира по футболу
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Вместе с командой прилетела и ее главная звезда – нападающий Мохаммед Салах
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Сборная Египта – один из соперников российской сборной на групповом этапе
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Прибытие сборной Египта прокомментировал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамазан Кадыров: «Грозный радушно и торжественно встретил гостей. На всем пути следования на огромных щитах – слова приветствия». На фото – охрана аэропорта в Грозном
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Египетская команда будет жить в Грозном и тренироваться на «Ахмат-арене»
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