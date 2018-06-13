Стиль жизни / Спорт

Сборная России провела последнюю тренировку перед чемпионатом мира

Судя по фотографиям, команда усердно работает
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