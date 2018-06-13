Сборная России провела последнюю тренировку перед чемпионатом мира
Судя по фотографиям, команда усердно работает
Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче (второй слева) и вратари сборной Владимир Габулов (спиной) и Игорь Акинфеев (второй справа)
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
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Игроки сборной России Сергей Игнашевич (слева) и Федор Смолов (посередине)
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Тренировка сборной России
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Тренировка сборной России
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Тренировка сборной России
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Полузащитник сборной России Александр Головин
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Тренировка сборной России
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Вратарь сборной Андрей Лунев
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Тренер сборной России Станислав Черчесов
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Вратари сборной России Андрей Лунев и Игорь Акинфеев
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Игроки сборной России
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Футболист Алан Дзагоев
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Тренировка сборной России
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Тренировка сборной России
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Тренировка сборной России
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