Стиль жизни / Спорт

Манежная площадь Москвы превратилась в стихийную фан-зону

Болельщики со всего мира приехали в Россию
Комментарии  ()
FRANK2
18:01 13.06.2018
Интересное наименование фан-зона, кто бы сомневался, в России, как на зоне... и это путинский режим в рассвете... жуть...
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