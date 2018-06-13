Манежная площадь Москвы превратилась в стихийную фан-зону
Болельщики со всего мира приехали в Россию
Болельщики сборной Колумбии
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Колумбийский болельщик
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Фанаты сборной Ирана
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Девушка в шляпе в цветах российского флага
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Болельщики сборной Египта
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Фанаты Лионеля Месси и сборной Уругвая
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Болельщик сборной Колумбии
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Болельщики сборной Перу
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Игра в футбол на Манежной площади
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Болельщики сборной Туниса
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Болельщики сборной России
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Болельщик сборной Египта
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Болельщики из Перу
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Болельщик сборной Марокко
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Мексиканцы
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Марокканец
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Болельщики из Перу
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Болельщики сборной Перу
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