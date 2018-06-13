На Красной площади прошел концерт, посвященный ЧМ-2018
Гала-концерт звезд мировой оперной сцены посетил Владимир Путин
На концерт звезд мировой оперной сцены, посвященный чемпионату мира по футболу, пришел президент России Владимир Путин
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Так же среди зрителей был президент FIFA Джанни Инфантино и лидеры некоторых зарубежных стран
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Президент Молдавии Игорь Додон, помощник президента Игорь Левитин, президент Боливии Эво Моралес и президент FIFA Джанни Инфантино (на фото слева направо, снизу вверх)
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Концерт проходил на Красной площади
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Концерт звезд мировой оперной сцены, посвященный чемпионату мира по футболу
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Ведущей концерта была основатель Фонда «Обнаженные сердца», модель Наталья Водянова
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Российская оперная певица Аида Гарифуллина и перуанский оперный певец Хуан Диего Флорес
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Пианист Денис Мацуев и художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев
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Зрители на концерте
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Концерт звезд мировой оперной сцены, посвященный чемпионату мира по футболу
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Концерт звезд мировой оперной сцены, посвященный чемпионату мира по футболу
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Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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Российская оперная певица Анна Нетребко
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Концерт звезд мировой оперной сцены, посвященный чемпионату мира по футболу
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Испанский оперный певец Пласидо Доминго (на фото справа)
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Концерт звезд мировой оперной сцены, посвященный чемпионату мира по футболу
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Концерт звезд мировой оперной сцены, посвященный чемпионату мира по футболу
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