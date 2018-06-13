Стиль жизни / Досуг

На Красной площади прошел концерт, посвященный ЧМ-2018

Гала-концерт звезд мировой оперной сцены посетил Владимир Путин
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