Стиль жизни / Спорт Как прошла церемония открытия ЧМ-2018 Перед зрителями выступил Робби Уильямс 14 июня 18:46 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Евгений Разумный / Ведомости 1/20 Christian Hartmann / Reuters 2/20 Евгений Разумный / Ведомости 3/20 Евгений Разумный / Ведомости 4/20 Евгений Разумный / Ведомости 5/20 Евгений Разумный / Ведомости 6/20 Евгений Разумный / Ведомости 7/20 Евгений Разумный / Ведомости 8/20 Евгений Разумный / Ведомости 9/20 Евгений Разумный / Ведомости 10/20 Евгений Разумный / Ведомости 11/20 Евгений Разумный / Ведомости 12/20 Евгений Разумный / Ведомости 13/20 Евгений Разумный / Ведомости 14/20 Евгений Разумный / Ведомости 15/20 Евгений Разумный / Ведомости 16/20 Евгений Разумный / Ведомости 17/20 Евгений Разумный / Ведомости 18/20 Евгений Разумный / Ведомости 19/20 Евгений Разумный / Ведомости 20/20 Самые популярные галереи Фото Как прошел матч Россия – Саудовская Аравия Российская сборная выиграла со счетом 5:0 Кадр дня Каким увидели этот день фоторепортеры Как прошла церемония открытия ЧМ-2018 Перед зрителями выступил Робби Уильямс Как болельщики ждали первого матча ЧМ-2018 На стадионе собралось около 80 000 человек Сколько стоят сборные и футболисты, приехавшие в Россию Самой дорогой оказалась команда Франции Десять фильмов Станислава Говорухина «Ведомости» вспоминают работы знаменитого режиссера и актера На Красной площади прошел концерт, посвященный ЧМ-2018 Гала-концерт звезд мировой оперной сцены посетил Владимир Путин