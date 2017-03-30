Союз композиторов России лишился возможности вести уставную деятельность

Союз композиторов России заявил, что находится на грани банкротства. Как сообщил ТАСС председатель союза, народный артист России Рашид Калимуллин, долги у организации возникли из-за «непрозрачной» работы менеджмента.

Из-за обострения финансовых проблем и отсутствия дальнейшей возможности вести уставную деятельность было созвано внеочередное заседание секретариата организации, рассказал Калимуллин. «Сегодня задолженность Союза композиторов России перед налоговыми органами составляет более 7 млн руб., а задолженность перед Мосэнерго – 972 000 руб., т. е. организация оказалась на грани банкротства», – цитирует его ТАСС. «Мы пришли к такому состоянию, когда надо двигаться дальше, а мы не можем, – объяснил Калимуллин. – Нам надо выходить из этого тупика, навести порядок в финансовом хозяйстве, надо провести нормальную, честную проверку, а для этого приостановить работу менеджмента».

Секретариат решил временно, до внеочередного съезда 11 мая, приостановить полномочия заместителя председателя Союза композиторов по финансовым и хозяйственным вопросам. Съезд должен будет утвердить новую редакцию устава организации и сформировать новые органы управления.

С 2004 г. финансово-хозяйственной деятельностью союза занимался заместитель председателя организации. По словам Калимуллина, тот «ни разу за это время не предоставлял членам организации отчетов о финансовом положении дел в организации, фактически композиторы – члены союза были полностью лишены информации о финансово-хозяйственной деятельности их профильной организации». «Окончательные выводы можно будет сделать по результатам комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности организации», – добавил председатель союза.

Для восстановления творческой деятельности Союза композиторов его председатель планирует привлечь опытных специалистов – в частности, уже достигнута предварительная договоренность о том, что вопросами реализации новых проектов союза готова заняться пиар-директор старейшей государственной звукозаписывающей компании страны АО «Фирма Мелодия» Карина Абрамян.