Тимати вложит 10 млн рублей в создание футбольного клуба в Москве

Группа компаний Black Star музыкального исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, планирует создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство, сообщил соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов (Пашу).

«Стартовые вложения (в проект) в первый год оцениваем примерно в 10 млн руб., – сказал Курьянов. – С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза (РФС). Одна из наших целей на ближайшие 3–5 лет – создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, "Москва" или "Строгино", мы пока не решили».

Курьянов отметил, что цель компании – развитие футбола в стране, а не заниматься «освоением» средств. «Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не "распил" государственных денег или "откаты" от высоких зарплат игроков», – сказал собеседник агентства.