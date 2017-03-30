H&M запускает новую марку одежды и аксессуаров

H&M запускает новую марку, об этом говорится в официальном сообщении компании. Под брендом Arket будут продаваться одежда, обувь и аксессуары, товары для мужчин, женщин, детей, а также товары для дома. Цена на товары Arket будет чуть выше, чем на товары H&M. Например, цена мужских футболок будет варьироваться от 39 до 115 евро, а стоимость аналогичного изделия в H&M - около 8-35 евро, пишет профильное издание business of fashion.

Первый магазин Arket откроется в Лондоне ориентировочно в конце лета или в начале осени. Известно, что там также будут представлены вещи брендов, не входящих в H&M.