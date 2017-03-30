МОК аннулировал результаты четырех россиян на ОИ-2012

Результаты четырех российских спортсменов на летней Олимпиаде 2012 г. в Лондоне отменены после перепроверки проб на допинг, взятых на турнире. Об этом говорится в сообщении Международного олимпийского комитета (МОК).

Так, в пробах тяжелоатлета Хаджимурата Акаева и метательниц молота Виктории Валюкевич, Марии Беспаловой и Гульфии Ханафеевой было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Ни один из этих спортсменов не завоевал медалей на Олимпиаде в Лондоне. МОК обратился в IAAF и федерацию тяжелой атлетики с целью «рассмотреть дальнейшие действия в рамках своей компетенции».