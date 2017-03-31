Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в тяжелом состоянии

В США был госпитализирован поэт Евгений Евтушенко, сообщила его супруга Мария Новикова. «Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу. Могу только сказать, что это не плановое обследование», – приводит ТАСС ее слова.

Поэту 84 года. Первое стихотворение Евтушенко было опубликовано в газете «Советский спорт». Его первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 г., тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 г. был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.