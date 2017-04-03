Выставка Margiela, the Hermès Years проходит в Антверпене

В антверпенском музее MoMu открылась выставка Margiela, the Hermès Years, посвященная работе дизайнера Мартина Маржелы креативным директором Hermès. Экспозиция разделена на две секции. Одна рассказывает о годах работы Маржелы в Hermès, там представлено 12 коллекций, созданных Маржелой для марки. Другая посвящена наследию Hermès. Выставка открывается звуковой инсталляцией, которая использовалась для двух показов Hermès. Затем можно увидеть предметы из коллекций Hermès, а также видео и фото о создании одежды и аксессуаров мастерами марки.

Выставка проходит до 27 августа 2017 г.

Мартин Маржела - бельгийский дизайнер, закончивший Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 1980 г., за год до появления диайзнеров «Антверпенской шестерки». Маржела начал свою карьеру в Париже в 1984 г. ассистентом Жана-Поля Готье. Свою первую коллекцию дизайнер представил в 1989 г., креативным директором Hermès он работал с 1997 по 2003 г.

В должности креативного директора Hermès его сменил Жан-Поль Готье. Сейчас креативным директором марки является Надеж-Ване Цыбульски.