Креативный директор и сопрезидент J.Crew покидает компанию после 26 лет работы

Креативный директор и сопрезидент J.Crew Дженна Лайонс покидает компанию. Об этом говорится в официальном сообщении бренда. Должность креативного директора займет Сомсак Сикюнмуонг, ранее занимавшийся только женской одеждой J.Crew. На должности президента останется Микки Дрекслер, до этого - сопрезидент и исполнительный директор марки.

Лайонс начала работать в J.Crew в 1990 г. сразу после окончания колледжа Парсонс. Ее карьера начиналась с должности ассистента дизайнера мужской линии. В 2008 г. Лайонс заняла пост креативного директора J. Crew, а в 2010 г. была назначена сопрезидентом.