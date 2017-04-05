Бывший дизайнер Brioni создаст новый бренд мужской одежды

Бывший креативный директор Brioni Джастин О'Ши объявил о запуске собственного бренда мужской одежды SSS World Corp. Об этом пишет профильное издание Business of fashion. Производство одежды, аксессуаров, обуви и ювелирных украшений, выходящих под брендом SSS World Corp., будет осуществляться при поддержке берлинского издания о культуре 032c и одноименной марки одежды, уточняет издание. Принты для SSS World Corp. будет создавать художник Бенни Робинсон, которому в прошлом году О'Ши заказал новый логотип Brioni. Ценовая политика нового бренда - «чуть ниже, чем у Acne», приводит Business of fashion слова О'Ши.

Первый показ нового бренда состоится в июне 2017 г. в Париже.

О'Ши был назначен креативным директором Brioni весной 2016 г. и покинул эту должность спустя полгода после назначения. Его приглашение на этот пост вызвало удивление профильной прессы и игроков индустрии: О'Ши был байером и никогда не работал дизайнером. Одним из его решений в должности креативного директора стала рекламная кампания с участием группы Metallica и смена логотипа. Постоянные клиенты марки к этим переменам оказались не готовы.