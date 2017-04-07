CAS пожизненно отстранил двух российских тренеров по легкой атлетике

Два российских тренера Алексей Мельников и Владимир Казарин пожизненно отстранены от деятельности, связанной с легкой атлетикой. «Международный спортивный суд (CAS) принял решение отстранить Мельникова и Казарина от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой, пожизненно», - заявил спортивный юрист Артем Пацев.

В 2016 г. независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала Международной федерации легкой атлетики (IAAF) пожизненно дисквалифицировать четырех российских легкоатлетов, четырех тренеров и одного врача. В списке фигурировали Мария Савинова-Фарсонова, а также Екатерина Поистогова, завоевавшая в забеге на 800 м в Лондоне-2012 бронзовую медаль.

В том же списке значились Анастасия Баздырева, Кристина Угарова, Татьяна Мязина, Владимир Мохнев, Владимир Казарин, Алексей Мельников, Виктор Чегин и врач сборной России по легкой атлетике Сергей Португалов.