Обладательницей титула «Мисс Россия-2017» стала Полина Попова

В Москве прошел финал конкурса красоты «Мисс Россия-2017». Обладательницей титула стала Полина Попова из Свердловской области, сообщается в официальном аккаунте конкурса в Instagram. Первая вице-мисс — Ксения Александрова, вторая вице-мисс — Альбина Ахтямова.

Жюри выбирало из 10 финалисток, оценивались красота фигуры, лица, а также эрудиция девушек — им задавались вопросы.

Полине 21 год, она изучает иностранные языки, готовит, катается на горных лыжах и планирует стать журналисткой. Победительница получит 3 млн руб., золотое колье с бриллиантами и автомобиль.