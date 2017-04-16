МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве

С 16.00 воскресенья до 10.00 понедельника в Москве ожидаются мокрый снег, гололедица и северный ветер с порывами до 13-18 м/сек., предупредили в столичном управлении МЧС.

В связи с ухудшением погоды возможны затруднение движения транспорта, заторы на дорогах, аварийные ситуации, увеличение числа ДТП и случаев травматизма населения, а также повреждение ЛЭП, повал деревьев, повреждение рекламных конструкций.

МЧС рекомендует пешеходам быть осторожными и взаимовежливыми, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.