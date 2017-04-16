Сборная России заняла третье место на чемпионате мира по велотреку

В Гонконге завершился чемпионат мира по велотреку. Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете. Россияне завоевали три золотых медали и одну бронзовую.

Золото команде принесли Дарья Шмелева в гите на 500 м и Денис Дмитриев в индивидуальном спринте, а также Анастасия Войнова и Дарья Шмелева в командном спринте. Бронзу выиграла Анастасия Войнова в гите на 500 м.

Чемпионом стала сборная Австралии. В ее копилке три золотых медали, пять серебряных и три бронзовых. На втором месте Франция, у которой три золота, одно серебро и одна бронза.