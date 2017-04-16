СКА стал обладателем Кубка Гагарина КХЛ

Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В финале СКА обыграл действующего обладателя кубка — магнитогорский «Металлург». Встреча проходила в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1).

«Металлург» выигрывал Кубок Гагарина дважды, столько же раз это делали казанский «Ак Барс» и московское «Динамо», по разу — СКА и уфимский «Салават Юлаев». Первой командой, завоевавшей трофей, стал «Ак Барс» — в 2009 г. казанцы выиграли финальную серию у ярославского «Локомотива».