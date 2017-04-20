В Фонде современного искусства Cartier в Париже пройдет фотовыставка

В Фонде современного искусства Cartier в Париже пройдет фотовыставка Autophoto. Экспозиция включит более 500 фотографий, представляющих эволюцию автомобильного дизайна с начала ХХ в. Организаторы собрали работы более 90 фотографов, например Жака-Анри Лартига, Уильяма Эгглстона, Джастин Керланд и Жаклин Хассинг. Также на выставке будет представлена серия фотографий ретроавтомобилей, созданных Ясухиро Исимото и Лэнгдоном Клеем.

Выставка Autophoto будет работать с 20 апреля по 24 сентября.