В Роструде напомнили расписание майских праздников

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили, что после следующей рабочей недели у россиян будет три выходных дня подряд в связи с празднованием Первомая.

«На Первомай будут два выходных календарных дня, суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, и понедельник, 1 мая, на который приходится праздничный нерабочий день», - заявил «Интерфаксу»» замглавы Роструда Иван Шкловец.

К празднованию Дня Победы в России будут четыре выходных дня подряд, отметил он. «Два календарных выходных дня - суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая. 9 мая, вторник, является нерабочим праздничным днем. Понедельник, 8 мая, в этом году будет нерабочим в связи с переносом на эту дня выходного дня с январских праздников, в частности 7 января 2017 г., который приходился на субботу», - сказал Шкловец.

Соответственно, рабочая неделя, которая начнется сразу же после Первомая, будет четырехдневной, со вторника, 2 мая, по пятницу, 5 мая, отметил собеседник агентства.