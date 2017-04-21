Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфиналов футбольной Лиги Европы. По ее результатам в 1/2 финала британский «Манчестер Юнайтед» сыграет с испанской «Сельтой», нидерландский «Аякс» встретится с французским «Лионом». Первые матчи пройдут 4 мая, ответные — 11 мая.

Ранее определились полуфинальные пары Лиги чемпионов: мадридский «Реал» будет играть против земляков из «Атлетико», а «Монако», представляющий чемпионат Франции, встретится с итальянским «Ювентусом».