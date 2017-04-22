Медведева обновила мировой рекорд на чемпионате мира по фигурному катанию

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в Токио.

Россиянка показала результат 160,46, обновив собственный мировой рекорд по количеству баллов за произвольную программу (154,40 на чемпионате мира в Хельсинки, 2017 г.).

Второе и третье места заняли спортсменки из Японии Маи Михара (146,17) и Вакаба Хигути (145,30). Еще одна представительница России Елена Радионова стала пятой (137,08).