Бернар Арно намерен консолидировать контроль над Christian Dior

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) миллиардер Бернар Арно консолидирует контроль над домом от кутюр Christian Dior за 12,1 млрд евро ($13,2 млрд). Советы директоров обеих компаний единодушно одобряют сделку и уже наняли независимых экспертов для оценки ее преимуществ, говорится в пресс-релизе LVMH.

Arnault Family Group, которая уже контролирует 74% Dior, предложит за каждую акцию Christian Dior 172 евро наличными и 0,192 акции Hermès International в рамках первичного предложения, затем будут сделаны еще два вторичных предложения. Как сообщает Bloomberg, из предложения Арно следует, что он готов заплатить бумаги Christian Dior по 260 евро за штуку, что представляет 15%-ную премию к котировкам этих акций на закрытие торгов понедельника и 18,6% премию к средней цене бумаг за последний месяц.

Сделка позволит интегрировать Christian Dior в LVMH и упростить структуру собственности, следует из пресс-релиза. Кроме того, приобретение подразделения Christian Dior Couture за 6,5 млрд евро укрепит позиции дивизиона LVMH по производству модной одежды и изделий из кожи.

47% в LVMH принадлежит семье Арно. Группа владеет подразделением Christian Dior по производству косметики и парфюмерии. После сделки, контроль над всем модным домом Диора перейдет к LVMH. Покупка подразделения Christian Dior Couture за 6,5 млрд евро укрепит позиции дивизиона LVMH по производству модной одежды и изделий из кожи.

На информации о готовящейся сделке ранним утром в Париже котировки LVMH прибавляли до 3,4%, котировки Dior поднимались на 13%, сообщает Bloomberg.