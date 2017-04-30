Порошенко поблагодарил Кличко за бой с Джошуа

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил боксера Владимира Кличко за бой с британцем Энтони Джошуа. «Мы с тобой, Владимир! Спасибо за борьбу», — написал Порошенко в Twitter.

Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), а также за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) завершился победой британца.

Бой проходил на стадионе «Уэмбли», в 11-м раунде Джошуа отправил Кличко в технический нокаут и одержал победу. Она стала 19-й в карьере Джошуа.