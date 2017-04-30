Путин подписал указ о награждении Киркорова орденом Почета

Президент России Владимир Путин поздравил певца, актера, композитора, продюсера Филиппа Киркорова с 50-летием. «Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах», — говорится в телеграмме президента.

Путин также подписал указ о награждении Киркорова орденом Почета. «За большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Киркорова Филиппа Бедроса — артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства», — говорится в документе.