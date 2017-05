Самойлова споет в Севастополе песню, которую готовила для «Евровидения»

Российская певица Юлия Самойлова выступит на праздничном концерте в Севастополе 9 мая. Она исполнит песню, которую готовила для «Евровидения», сообщают власти города.

«Перед тысячами севастопольцев и гостей города Юлия исполнит композиции "Молитва", "Соловьи", "Да здравствует мир", I will always love you, "Новый день", "Стена", Flame is burning», — уточнили в администрации города. Завершит выступление Юлии Самойловой финальная песня праздника – «День Победы», которую певица исполнит вместе со всеми участниками и зрителями праздничного концерта.