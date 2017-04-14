«Первый канал» не покажет музыкальный конкурс «Евровидение», так как власти Украины отказались впустить в Киев участницу от России

Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: «Евровидение» не попадет на ТВ

«Первый канал» не считает возможным транслировать «Евровидение», так как организатор этого музыкального конкурса не смог обеспечить участие в нем российского конкурсанта, сообщила телекомпания.