Mulberry изменит график показов и продаж

Британский бренд Mulberry изменит график продаж и показов, пишет профильное издание Business of Fashion. Марка отменит шоу сезона весна/лето 2018 г. в рамках Недели моды в Лондоне в сентябре, заменив его показами для закупщиков и прессы. Следующий показ запланирован на февраль 2018 г. За это время руководство Mulberry планирует перейти на новую модель продаж, при которой текущие коллекции поступают в продажу сразу после дефиле или максимум в течение недели.

О переходе на новый график продаж за последний год объявили несколько крупных брендов, в том числе Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Tom Ford. Некоторые из них (например, Burberry и Tommy Hilfiger) продолжат работать в заявленном режиме. Другие остались недовольны результатами и вернутся к традиционной схеме, при которой коллекции поступают в продажу через 3-6 месяцев после показов. Так, креативный директор Том Форд заявил, что индустрия не готова к изменениям и его марка Tom Ford возобновит работу в привычном графике.