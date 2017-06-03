Путин вручил премию писателю Даниилу Гранину

Президент России Владимир Путин вручил Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности известному писателю Даниилу Гранину.

«Даниил Александрович, вы как-то написали замечательные слова, одна из фраз, ключевых, которая проходит по очень многим вашим произведениям, могу ошибиться, но звучит так: совесть - это как бы малое представительство Бога. Вот это действительно магистральная мысль, которая всегда напоминает нам о том, что в основе нашей жизни, нашего бытия должны лежать непреходящие ценности добра, нравственности, любви, порядочности и чести», – сказал Путин на церемонии награждения.

Даниил Гранин выступил с ответным словом. «Каждый человек, я уверен, для чего-то предназначен, он может стать гораздо большим человеком, чем есть. Сам человек – это чудо, сокровище природы. Я первый раз об этом говорю, для меня это что-то сокровенное, которым я вот хотел сегодня поделиться с вами», – сказал он.

Писатель подчеркнул, что «нашедший себя человек счастлив». Пусть и не всем это удается, «но сами поиски доставляют удовлетворение», добавил он.

Писатель родился 1 января 1919 г. Даниил Гранин автор таких произведений, как «Искатели», «Иду на грозу», «Выбор цели», «Зубр». Сопротивлению Ленинграда фашистам посвящена документальная хроника «Блокадная книга». Его произведения последних лет написаны в жанре мемуаров.