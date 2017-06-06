Футбольный клуб «Терек» переименуют в «Ахмат»

Грозненский футбольный клуб «Терек» будет переименован по просьбе болельщиков. Об этом агентству «Р-Спорт» сообщил генеральный директор команды Ахмед Айдамиров. «Совет клуба принял решение, отправили письмо в РФПЛ и главе республики с просьбой утвердить наше решение. И в ближайшее время клуб будет называться "Ахмат" Грозный. Лицензирование проходили как "Терек", но проблем с этим не будет», – сказал он.

Грозненский клуб носит название «Терек» с 1958 г.