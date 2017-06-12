Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. В 2017 г. список возглавил американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Дидди. За год он заработал $130 млн. Второе место заняла певица Beyonce ($105 млн), замыкает тройку писательница Джоан Роулинг ($95 млн).

В первую десятку вошли канадский музыкант Обри Грэхэм, известный как Drake ($94 млн), футболист Криштиану Роналду ($93 млн), канадский певец Абель Тесфайе (Weeknd, $92 млн), радиоведущий Говард Штерн ($90 млн), британская поп-группа Coldplay ($88 млн), писатель Джеймс Паттерсон ($87 млн) и баскетболист Леброн Джеймс ($86 млн).

В прошлом году первое место в рейтинге занимала певица Тэйлор Свифт, заработавшая $170 млн. Однако в этом году она получила лишь $44 млн.