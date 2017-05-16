Forbes составил рейтинг коммерчески успешных российских режиссеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг 20 наиболее коммерчески успешных российских режиссеров. Главным критерием успешности стала разница между суммой, затраченной на производство фильма, и сборами в прокате. Для составления рейтинга были взяты ленты, снятые после 2000 г.

Первую строчку занял Тимур Бекмамбетов, фильмы которого принесли $430 млн. Самой кассовой его лентой стал фильм «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом – собрал на $341,4 млн больше, чем стоило его производство.

Второе место рейтинга занимает арт-директор компании Бекмамбетова Bazelevs Production Леван Габриадзе. Его фильмы принесли $79,3 млн, $64 из которых заработала картина «Убрать из друзей».

Тройку лидеров замыкает Федор Бондарчук, фильмы которого принесли $70 млн. По данным издания, самый кассовый фильм режиссера «Сталинград» принес $69 млн.

В десятку также вошли Николай Лебедев («Волкодав из рода Серых Псов»), Дмитрий Дьяченко («О чем еще говорят мужчины»), Жора Крыжовников («Горько!»), Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе 3»), Сарик Андреасян («Служебный роман. Наше время»), Андрей Кравчук («Адмиралъ»), Кирилл Кузин («Самый лучший фильм»).