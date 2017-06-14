Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова

Гран-при 28-го кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Картина рассказывает о враче скорой помощи, у которого не хватает времени на семью. Сыгравший в нем Александр Яценко стал лучшим актером, звание лучшей актрисы досталось Инге Оболдиной. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Зимнем театре Сочи.

«Кинотавр» проходил в Сочи с 7 по 14 июня. Жюри возглавлял Евгений Миронов, всего в основном конкуре участвовало 14 фильмов. Кроме основного конкурса на фестивале прошла большая деловая программа, спецпоказы фильмов Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».

На площади в центре Сочи показали картины «28 панфиловцев», «Большой», «Викинг», «Время первых», «Дуэлянт», «Ледокол» и другие.