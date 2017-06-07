В Сочи открылся 28-й «Кинотавр»

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Как всегда, на «Кинотавре» можно будет увидеть российских участников лучших европейских фестивалей: например, вне конкурса покажут «Нелюбовь». На фото актриса Марьяна Спивак, сыгравшая главную роль в этом фильме, с супругом актером Антоном Кузнецовым и сыном Гришей

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