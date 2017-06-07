В Сочи открылся 28-й «Кинотавр»
На фестивале покажут фильмы, которых больше всего ждали
В Сочи открылся 28-й фестиваль «Кинотавр». На фото: актриса Екатерина Шпица
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Члены жюри основного конкурса: актриса Юлия Пересильд (слева) и актер Евгений Миронов
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Как всегда, на «Кинотавре» можно будет увидеть российских участников лучших европейских фестивалей: например, вне конкурса покажут «Нелюбовь». На фото актриса Марьяна Спивак, сыгравшая главную роль в этом фильме, с супругом актером Антоном Кузнецовым и сыном Гришей
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Актриса Елизавета Боярская
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Актеры Евгений Стычкин, Петр Федоров, режиссер Резо Гигинеишвили и актер Павел Деревянко (слева направо)
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Режиссер Карен Шахназаров
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Члены жюри конкурса «Кинотавр. Короткий метр»: композитор Евгений Гальперин, актриса Марина Александрова, режиссер и оператор Сергей Мокрицкий, продюсер и главный редактор программы «Кино в деталях» Надежда Родионова и национальный представитель России в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства «Евримаж» Леонид Демченко
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