Умер Алексей Баталов

15 июня утром умер актер Алексей Баталов, сообщает «Комсомольская правда». Близкий друг актера Владимир Иванов рассказал изданию, что Баталов умер во сне в одной из московских больниц. Ему было 88 лет.

В больнице актер лежал с февраля, с тех пор как ему сделали операцию после перелома шейки бедра.

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 г. во Владимире, в театральной семье. В 1950 г. он окончил Школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького, затем служил в Центральном театре Советской армии и во МХАТе, преподавал актерское мастерство во ВГИКе.

Известные его роли в картинах «Летят журавли», «Дело Румянцева», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Москва слезам не верит».

Баталов в 1976 г. получил звание народного артиста СССР, в 1989 г. стал Героем Социалистического Труда, был лауреатом Государственных премий СССР и России, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени.