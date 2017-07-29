«Рубин» обыграл «Арсенал» со счетом 2:1

Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в матче 3-го утра Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голы в ворота тульской команды забили полузащитники Александр Сонг на 60-й минуте матча и Мийо Цакташ на 75-й (пенальти). Голом в составе «Арсенала» отличился нападающий Игорь Шевченко на 34-й минуте.

В следующем туре «Арсенал» 6 августа примет у себя «Тосно» (Ленинградская область), «Рубин» в этот же день сыграет на выезде с московским ЦСКА.