Уткин будет комментировать во «В контакте» матчи чемпионата Испании по футболу

Чемпионат Испании по футболу будет транслироваться в России. Этим занялась компания «Телеспорт» совместно с социальной сетью «В контакте». Комментировать матчи будет Василий Уткин.

«Чемпионат Испании вернулся в Россию... Ох.)) Компания "Телеспорт" совместно с "В контакте" сделали это. Первые трансляции - в воскресенье!» – написал комментатор в Twitter. Уткин также добавил, что рад вернуться к комментаторской деятельности: «И еще - я ужасно рад вернуться к своей любимой работе. Воскресенье будет совершенно особым днем для меня. Я вам еще надоем».