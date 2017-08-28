Фигуристка Юлия Липницкая завершила карьеру

19-летняя фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. По словам ее матери, спортсменка объявила о своем решении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще в апреле, после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии.

«Мы благодарны компании "Телеспорт", что она помогла Юлии в этот сложный момент. Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», – приводит ТАСС слова матери спортсменки.

В ФФККР заявили, что официального запроса от спортсменки не поступало. А вопрос об уходе фигуристки из спорта будет обсуждаться не раньше 9-10 сентября, когда «все вернутся из отпусков». Об этом заявили «Интерфаксу» в пресс-службе федерации.

Липницкая – обладательница золота Олимпийских игр 2014 г., серебра чемпионата мира и золота чемпионата Европы 2014 г. Фигуристка также завоевала серебро финала Гран-при 2013 г.

Спортсменка не участвовала в декабрьском чемпионате России в 2016 г. из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила, упав на скользком тротуаре, возвращаясь с тренировки. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.